Поплавская о плюсах раннего материнства: «Наш социум и для детей, и для родителей очень злой и страшный»

Звезда «Красной шапочки» Яна Поплавская впервые стала мамой в 17 лет. Она счастлива, что родители ее поддержали, и уверена, что все сложилось как нельзя лучше. Сегодня, оглядываясь назад, Яна убеждена, что рожать лучше всего именно до 30 лет.

«Ребенку нужен тыл! Родители должны стать для ребенка гарантом, что он не останется сиротой, что он не будет одиноким! Конечно, ситуации бывают разные — болезни не жалеют никого, но, как ни крути, у молодого родителя гораздо больше шансов воспитать и вырастить наследника», — рассуждает Поплавская в своей большой колонке для Letidor.ru.