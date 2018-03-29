Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Поплавская о плюсах раннего материнства: «Наш социум и для детей, и для родителей очень злой и страшный»

1 / 10
Яна Поплавская со старшим сыном Климом
Arrows-left
Arrows-right
Reload
50-летняя Яна Поплавская написала колонку о том, как воспитывала сыновей.

Звезда «Красной шапочки» Яна Поплавская впервые стала мамой в 17 лет. Она счастлива, что родители ее поддержали, и уверена, что все сложилось как нельзя лучше. Сегодня, оглядываясь назад, Яна убеждена, что рожать лучше всего именно до 30 лет.

«Ребенку нужен тыл! Родители должны стать для ребенка гарантом, что он не останется сиротой, что он не будет одиноким! Конечно, ситуации бывают разные — болезни не жалеют никого, но, как ни крути, у молодого родителя гораздо больше шансов воспитать и вырастить наследника», — рассуждает Поплавская в своей большой колонке для Letidor.ru.

Актриса рассказала забавную историю о том, что ее младший сын Никита даже завидовал старшему Климу — у первого ребенка якобы была «мама-девочка». Поэтому Яна пообещала Никите не стариться — и у нее, на наш взгляд, это отлично получается до сих пор.

Фото: Instagram

Гороскоп