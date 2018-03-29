Поплавская о плюсах раннего материнства: «Наш социум и для детей, и для родителей очень злой и страшный»

Звезда «Красной шапочки» Яна Поплавская впервые стала мамой в 17 лет. Она счастлива, что родители ее поддержали, и уверена, что все сложилось как нельзя лучше. Сегодня, оглядываясь назад, Яна убеждена, что рожать лучше всего именно до 30 лет.
«Ребенку нужен тыл! Родители должны стать для ребенка гарантом, что он не останется сиротой, что он не будет одиноким! Конечно, ситуации бывают разные — болезни не жалеют никого, но, как ни крути, у молодого родителя гораздо больше шансов воспитать и вырастить наследника», — рассуждает Поплавская в своей большой колонке для Letidor.ru.
Актриса рассказала забавную историю о том, что ее младший сын Никита даже завидовал старшему Климу — у первого ребенка якобы была «мама-девочка». Поэтому Яна пообещала Никите не стариться — и у нее, на наш взгляд, это отлично получается до сих пор.
Фото: Instagram