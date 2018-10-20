Пользователи Сети в восторге от внешнего вида беременной Марии Порошиной

Вы очень красивы и очень женственны», «Красивая и молодая! А главное, счастливая!», «Как же важны положительные эмоции будущим мамам! Эта осень прямо в помощь», «Прекрасная, милая Мария!!! Чудесной тёплой вам осени и счастливой жизни...», «Машенька, вы красавица! Здоровья Вам, и малышу или малышке», «Какая же Вы очаровательная😍🌹», «Ну какая красавица, не могу налюбоваться Вами....женского счастья Вам и всего доброго!», «Как 16-летняя девчонка! Глаза влюбленные, задорные!» — осыпали комплиментами Марию Порошину подписчики.

Напомним, старшую дочь Полину Мария Порошина родила в браке с Гошей Куценко. Дочерей Серафиму, Агриппину и Глафиру актриса родила от актера Ильи Древнова, с которым рассталась спустя 17 лет брака. По информации сплетников, отцом пятого ребенка Порошиной является ее коллега по антрепризе Ярослав Бойко, однако актриса отметила, что ждет малыша от любимого мужчины, который живет далеко за пределами России.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram