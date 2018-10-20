logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Пользователи Сети в восторге от внешнего вида беременной Марии Порошиной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Марии Порошиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Беременная пятым ребенком Мария Порошина поделилась теплым осенним видео.

Не так давно стало известно, что 44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка. Актриса официально подтвердила появившиеся слухи о своем «интересном положении», однако на свежих фото и видео, которые появляются в ее Instagram, она практически не показывает округлившийся животик. Тем не менее, пользователи Сети приходят в невероятный восторг от публикаций будущей мамы. Например, от этого теплого осеннего видео.

Вы очень красивы и очень женственны», «Красивая и молодая! А главное, счастливая!», «Как же важны положительные эмоции будущим мамам! Эта осень прямо в помощь», «Прекрасная, милая Мария!!! Чудесной тёплой вам осени и счастливой жизни...», «Машенька, вы красавица! Здоровья Вам, и малышу или малышке», «Какая же Вы очаровательная😍🌹», «Ну какая красавица, не могу налюбоваться Вами....женского счастья Вам и всего доброго!», «Как 16-летняя девчонка! Глаза влюбленные, задорные!» — осыпали комплиментами Марию Порошину подписчики.

Напомним, старшую дочь Полину Мария Порошина родила в браке с Гошей Куценко. Дочерей Серафиму, Агриппину и Глафиру актриса родила от актера Ильи Древнова, с которым рассталась спустя 17 лет брака. По информации сплетников, отцом пятого ребенка Порошиной является ее коллега по антрепризе Ярослав Бойко, однако актриса отметила, что ждет малыша от любимого мужчины, который живет далеко за пределами России.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
«Она не может открывать рот и нормально есть»: Любовь Успенская рассказала о тяжелом состоянии дочери
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
«Я прибавила в весе, но и в мастерстве»: Милявская откровенно рассказала о своей фигуре, личной жизни и отношениях с экс-мужем Цекало