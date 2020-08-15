Пользователи сети в ужасе от видео, на котором отец подвесил 2-месячную дочь за ногу

В Инстаграме мужчины есть и другое видео с дочерью, которое также возмутило пользователей. На нем отец учит малышку ползать. Видно, что девочка пока не может справиться с поставленной задачей и с трудом держит головку, но молодой человек сидит рядом на полу и настойчиво поет ей песню о том, что надо «ползти к победе».

Сейчас публика просит органы опеки обратить на родителей ребенка самое пристальное внимание, а также пишет публичным людям в надежде, что те помогут в распространении информации о случившемся. Некоторые селебрити уже подключились и вместе с подписчиками выражают свое возмущение поступками отца. «Это считается чувством юмора??», - недоумевает в сторис Вера Брежнева. Привлечь внимание к видео пытаются также Настя Костенко, Лена Перминова и Катя Жужа, а Айза Долматова после просмотра ролика даже не смогла удержаться от «крепкого словца».