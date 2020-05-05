Пользователи Сети обсуждают фото подросшего красавца-сына Виктории Лопыревой: «Какой жених»

«Такой хорошенький, ему сестренку или братика надо ещё!», «Какой крутой малыш🔥🔥», «Ну какой красавчик 🔥», «Викуся...СРОЧНО👶 за дочкой. 👧 Такая милота💜💜», «Хорошенький такой, ммммм!!!», «Какой жених! Если что у нас невеста , умеет кашу-малашу готовить, не капризная и хозяйственная», «Какой крутой!!!», «Маленький принц», «Такой чудесный», «Озорной, счастливый», «Красавец-стиляга», «Какой симпатяга!» — обсуждают снимок подписчики.

Напомним, 36-летняя Виктория Лопырева родила первенца в феврале 2019 года. Для отца мальчика, Игоря Булатова, сын стал третьим ребенком. Сына Самвела и дочь Амелию бизнесмену подарила его первая супруга Тата Карапетян.

Историю любви Виктории Лопыревой и Игоря Булатова вы можете прочитать здесь.