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Пользователи Сети обсуждают фото подросшего красавца-сына Виктории Лопыревой: «Какой жених»

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

Модель поделилась новым снимком Марка Лео.

Виктория Лопырева опубликовала в блоге новое фото подросшего сына Марка Лео: «Его лицо говорит обо всем… Марку Лео сегодня исполняется 15 месяцев. Это все, что имеет значение!».

«Такой хорошенький, ему сестренку или братика надо ещё!», «Какой крутой малыш🔥🔥», «Ну какой красавчик 🔥», «Викуся...СРОЧНО👶 за дочкой. 👧 Такая милота💜💜», «Хорошенький такой, ммммм!!!», «Какой жених! Если что у нас невеста , умеет кашу-малашу готовить, не капризная и хозяйственная», «Какой крутой!!!», «Маленький принц», «Такой чудесный», «Озорной, счастливый», «Красавец-стиляга», «Какой симпатяга!» — обсуждают снимок подписчики.

Напомним, 36-летняя Виктория Лопырева родила первенца в феврале 2019 года. Для отца мальчика, Игоря Булатова, сын стал третьим ребенком. Сына Самвела и дочь Амелию бизнесмену подарила его первая супруга Тата Карапетян.

Историю любви Виктории Лопыревой и Игоря Булатова вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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