Полуторагодовалый сын Ксении Собчак учится читать книги

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет весьма развитым малышом. В свои неполные два года (18 августа Платону исполнился 1 год и 9 месяцев) мальчик считает до 10, знает имена всех родственников, говорит предложениями из 5 слов. А еще — пытается читать книги.
«Нужно самому читать книги, тогда и ребенок будет их читать», — уверена Ксения.
«Должен видеть, что вся семья читает все время, что все чем-то заняты, тогда и малыш начнет читать. Потому что книга — главное, что лежит у всей семьи», — пояснила она.
Напомним: Платон Виторган появился на свет 18 ноября 2016 года. Он стал первенцем для Ксении, а у Максима есть также старший сын Даниил и старшая дочь Полина от первого брака.
Фото: instagram