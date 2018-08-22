Полуторагодовалый сын Ксении Собчак учится читать книги

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет весьма развитым малышом. В свои неполные два года (18 августа Платону исполнился 1 год и 9 месяцев) мальчик считает до 10, знает имена всех родственников, говорит предложениями из 5 слов. А еще — пытается читать книги.

«Нужно самому читать книги, тогда и ребенок будет их читать», — уверена Ксения.