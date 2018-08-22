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Полуторагодовалый сын Ксении Собчак учится читать книги

Ксения Собчак объяснила, почему они с Максимом Виторганом дают сыну «взрослые» книги.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет весьма развитым малышом. В свои неполные два года (18 августа Платону исполнился 1 год и 9 месяцев) мальчик считает до 10, знает имена всех родственников, говорит предложениями из 5 слов. А еще — пытается читать книги.

«Нужно самому читать книги, тогда и ребенок будет их читать», — уверена Ксения.

«Должен видеть, что вся семья читает все время, что все чем-то заняты, тогда и малыш начнет читать. Потому что книга — главное, что лежит у всей семьи», — пояснила она.

Напомним: Платон Виторган появился на свет 18 ноября 2016 года. Он стал первенцем для Ксении, а у Максима есть также старший сын Даниил и старшая дочь Полина от первого брака.

Фото: instagram

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