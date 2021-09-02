Полмиллиона за первенца: рожать детей с 2022 года в России станет выгоднее
Глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил о нововведениях 2022 года. Речь шла о том, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. В следующем году за рождение первенца россиянки получат выплаты на сумму 503 237 рублей, тогда как за второго ребенка размер материнского капитала составит 665 009 рублей.
«Размер <...> в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго», — передали слова министра «РИА Новости». По словам Котякова, в случае если семья уже получала деньги на первенца, доплата на второго ребенка составит 161 772 рубля.
Также сообщается, что в настоящее время с появлением первого ребенка выплата полагается практически на двадцать тысяч меньше и составляет 483 800 рублей, а за рождение второго — 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд, уточнили в издании.
Фото: freepik.com
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