Полмиллиона за первенца: рожать детей с 2022 года в России станет выгоднее

«Размер <...> в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго», — передали слова министра «РИА Новости». По словам Котякова, в случае если семья уже получала деньги на первенца, доплата на второго ребенка составит 161 772 рубля.

Также сообщается, что в настоящее время с появлением первого ребенка выплата полагается практически на двадцать тысяч меньше и составляет 483 800 рублей, а за рождение второго — 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд, уточнили в издании.