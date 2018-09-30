Полина Гагарина показала новое фото подросшей дочери

«Как же она быстро растет😍😍😍 Подняли прям настроение этой фотографией, очень мило», «Ути господи, какое фото... как мило😍 хорошего дня💕 как Миюша выросла», «Это очень миииилооо», «Какие мииилые», «какие сладкие пирожочки тут», «Миюша уже совсем большая», «Боже, какое солнышко🌞», «Нереально теплое фото», «Милашечка Миюша гуляет с Полюшей», — умиляются фолловеры.

Напомним, Мия стала первым общим ребенком для Полины Гагариной и ее супруга Дмитрия Исхакова. От предыдущего брака с актером Петром Кисловым певица воспитывает 10-летнего сына Андрея.