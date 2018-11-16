«Полгода, как солнышком семейство освещается»: Диана Вишнева показала подросшего сына

Балерина Диана Вишнева — одна из самых закрытых персон российского шоу-бизнеса. Она достаточно редко выкладывает фото с родными и тем более о них рассказывает. Но на днях в честь того, что ее сыну Рудольфу исполнилось полгода, прима решила сделать исключение.

«6 месяцев назад случилось чудо, 6 месяцев, как солнышком семейство освещается», — так трогательно подписала Диана черно-белое фото с малышом, на котором Рудольф позирует спиной к объективу.