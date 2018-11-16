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«Полгода, как солнышком семейство освещается»: Диана Вишнева показала подросшего сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Диана Вишнева с сыном

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42-летняя прима решила опубликовать нежное фото с сыном Рудольфом.

Балерина Диана Вишнева — одна из самых закрытых персон российского шоу-бизнеса. Она достаточно редко выкладывает фото с родными и тем более о них рассказывает. Но на днях в честь того, что ее сыну Рудольфу исполнилось полгода, прима решила сделать исключение.

«6 месяцев назад случилось чудо, 6 месяцев, как солнышком семейство освещается», — так трогательно подписала Диана черно-белое фото с малышом, на котором Рудольф позирует спиной к объективу.

Действительно, лицо крохи Вишнева и ее супруг Константин Селиневич пока скрывают от поклонников. Напомним, у мужчины уже есть старшая дочь Полина от предыдущих отношений. Диана в юности встречалась с танцовщиком Фарухом Рузиматовым, но до ЗАГСа они не дошли. Потом балерина встретила Селиневича и долгое время они просто были вместе, а узаконили отношения лишь в 2013 году на Гавайских островах.

Фото: Instagram

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