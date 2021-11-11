Пол будущего ребенка влияет на иммунитет к СOVID-19: чем рискуют беременные женщины

В исследовании учувствовали 68 беременных женщин, 38 из которых заразились SARS-CoV-2 в течение третьего триместра. Как сообщают «Известия», ученые измерили уровни защитных антител в крови испытуемых и изучили показатели плаценты каждой из них.

Стало известно, что титр антител у будущих матерей вырабатывается значительно меньше, если пол плода мужской. Также у ожидающих мальчика будет снижена передача антител через плаценту от матери ребенку. Таким образом, мужчины могут быть более уязвимы для заражения коронавирусом еще в младенчестве.

Авторы исследования настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию перед планированием беременности, чтобы избежать различных осложнений и родить здорового малыша.

Врач акушер-гинеколог клиники «МЕДСИ на Федосьино» Бальжина Тагарова объяснила, что на формирование защиты влияют гормоны, присутствующие в плаценте. Дело в том, что гомоны, вырабатываемые плодом женского пола, считаются иммуностимуляторами, а мужского — иммуносупрессорами, то есть подавляют иммунитет.

По мнению гинеколога, беременные девочками лучше защищены от инфекции, поскольку их иммунная защита работает активнее. Из-за воздействия различных гормонов плод мужского пола в целом больше подвержен к различным внутриутробным осложнениям, в отличие от женского, отметила Бальжина Тагарова.