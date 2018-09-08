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Поклонники восхищены свежим видом беременной Елизаветы Боярской

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елизаветы Боярской

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Актриса поделилась фотографиями с открытия театрального сезона.

Вчера в Малом Драматическом театре в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового сезона, фотографии с которого в Instagram опубликовала Елизавета Боярская: «Открыли 74ый Сезон!!! Так всегда, сначала ждёшь отпуска, а потом ждёшь встречи со своими друзьями, коллегами, учителями. И всегда ощущение, что не расставались. Напутствия, планы... И конечно же, не могли не вспомнить про сегодняшнюю дату, 8 сентября, — День памяти жертв Блокадного Ленинграда, почтили минутой молчания. Потом первая репетиция ииии понеслась! С Богом! Пусть сезон будет интересным и, как у нас говорят, содержательным!!!»

Подписчики отметили, что актриса, которая через месяц уходит в декретный отпуск, просто светится от счастья: «Вы очень милая и позитивная. Творческих успехов!!!», «Лиза ещё краше стала», «Животик на последнем фото)))», «Невообразимая красота», «Какая вы роскошная!!!»

О второй беременности Елизаветы Боярской стало известно совсем недавно. Руководство МДТ уже подобрало актрису, которая заменит будущую маму на сцене. Муж Елизаветы актер Максим Матвеев также сделает перерыв в работе, чтобы больше времени провести с семьей. Напомним, что у пары подрастает шестилетний сын Андрей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, instagram

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