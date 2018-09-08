Поклонники восхищены свежим видом беременной Елизаветы Боярской

Подписчики отметили, что актриса, которая через месяц уходит в декретный отпуск, просто светится от счастья: «Вы очень милая и позитивная. Творческих успехов!!!», «Лиза ещё краше стала», «Животик на последнем фото)))», «Невообразимая красота», «Какая вы роскошная!!!»

О второй беременности Елизаветы Боярской стало известно совсем недавно. Руководство МДТ уже подобрало актрису, которая заменит будущую маму на сцене. Муж Елизаветы актер Максим Матвеев также сделает перерыв в работе, чтобы больше времени провести с семьей. Напомним, что у пары подрастает шестилетний сын Андрей.