Поклонники восхищены свежим видом беременной Елизаветы Боярской

Вчера в Малом Драматическом театре в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового сезона, фотографии с которого в Instagram опубликовала Елизавета Боярская: «Открыли 74ый Сезон!!! Так всегда, сначала ждёшь отпуска, а потом ждёшь встречи со своими друзьями, коллегами, учителями. И всегда ощущение, что не расставались. Напутствия, планы... И конечно же, не могли не вспомнить про сегодняшнюю дату, 8 сентября, — День памяти жертв Блокадного Ленинграда, почтили минутой молчания. Потом первая репетиция ииии понеслась! С Богом! Пусть сезон будет интересным и, как у нас говорят, содержательным!!!»
Подписчики отметили, что актриса, которая через месяц уходит в декретный отпуск, просто светится от счастья: «Вы очень милая и позитивная. Творческих успехов!!!», «Лиза ещё краше стала», «Животик на последнем фото)))», «Невообразимая красота», «Какая вы роскошная!!!»
О второй беременности Елизаветы Боярской стало известно совсем недавно. Руководство МДТ уже подобрало актрису, которая заменит будущую маму на сцене. Муж Елизаветы актер Максим Матвеев также сделает перерыв в работе, чтобы больше времени провести с семьей. Напомним, что у пары подрастает шестилетний сын Андрей.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, instagram