Поклонники Татьяны Навки обсуждают ее невероятное сходство с младшей дочерью: «Теперь видно, Надя вылитая мама»

«Спасибо родителям, что есть ты у меня!!! Спасибо, что всегда рядом!!! Спасибо тебе, за то, что всегда придешь на помощь и подставишь плечо!!! Я очень сильно тебя ценю, дорожу и обожаю!! Будь здорова и счастлива моя единственная, незаменимая и неповторимая», — написала фигуристка под старой семейной фотографией.