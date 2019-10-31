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Поклонники Татьяны Навки обсуждают ее невероятное сходство с младшей дочерью: «Теперь видно, Надя вылитая мама»

Татьяна Навка показала архивное фото с сестрой, а подписчики увидели на снимке ее дочь.

«Спасибо родителям, что есть ты у меня!!! Спасибо, что всегда рядом!!! Спасибо тебе, за то, что всегда придешь на помощь и подставишь плечо!!! Я очень сильно тебя ценю, дорожу и обожаю!! Будь здорова и счастлива моя единственная, незаменимая и неповторимая», — написала фигуристка под старой семейной фотографией.

«Теперь я вижу что Надя вылитая мама», «Справа Надя», «Наденька — это вы», «Ой, Таня, как здесь Надюша на Вас похожа», «Аааааа смотрю первое фото и думаю: Надюша как то быстро выросла... это первая мысль потом конечно ушла», «Вот на кого Ваша Надюша похожа! Прямо копия Вы», «Надюша-мамина копия!!! Ничего себе», «Я думала Надя на отца похожа, а нет на вас очень», «По первой фотографии видно, что Надюша Ваша копия. А старшая дочь, похожа на Вашу сестру», — комментируют подписчики.

Фото и видео: instagram

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