Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью

32-летняя Елизавета Боярская — одна из многих отечественных звезд, предпочитающих не посвящать посторонних в подробности личной жизни. Уже несколько лет актриса счастлива в браке с Максимом Матвеевым, у пары подрастает сын. Периодически в Сети появляются слухи о новой беременности Елизаветы, обычно спровоцированные нарядом, выбранным актрисой.
Так, например, накануне Боярская поделилась в Instagram кадрами, сделанными во время двухдневной поездки в Барселону. Актриса стала амбассадором известного ювелирного бренда и отправилась в Испанию, чтобы познакомиться с родоначальниками марки. «Барселона...солнце и мишки... так назову первую часть своей путевой заметки, посвящённой моему двухдневному вояжу. Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс... И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом, вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем», — подписала Елизавета серию снимков.
Для прогулок по Барселоне актриса выбрала свободное платье, скрывшее ее фигуру, поэтому в комментариях к снимку вновь зазвучали вопросы о беременности: «Лиза, вы в положении?Если так, мы рады за вас!», «Извините за вопрос, вы беременны?», «Лиза, вы беременна?». Боярская предпочла не реагировать на подобные комментарии.
А что вы думаете по этому поводу?
Фото: instagram