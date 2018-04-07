Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью

32-летняя Елизавета Боярская — одна из многих отечественных звезд, предпочитающих не посвящать посторонних в подробности личной жизни. Уже несколько лет актриса счастлива в браке с Максимом Матвеевым, у пары подрастает сын. Периодически в Сети появляются слухи о новой беременности Елизаветы, обычно спровоцированные нарядом, выбранным актрисой.

Так, например, накануне Боярская поделилась в Instagram кадрами, сделанными во время двухдневной поездки в Барселону. Актриса стала амбассадором известного ювелирного бренда и отправилась в Испанию, чтобы познакомиться с родоначальниками марки. «Барселона...солнце и мишки... так назову первую часть своей путевой заметки, посвящённой моему двухдневному вояжу. Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс... И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом, вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем», — подписала Елизавета серию снимков.