Поклонники поздравляют Елену Кулецкую со второй беременностью

Судя по всему, Елена Кулецкая ждет второго ребенка. Звезда намекнула на скорое пополнение в семье с помощью наряда — на премию «Самые стильные» она надела облегающее вечернее платье и позировала фотографам, обнимая рукой округлившийся живот.

Елена пока не прокомментировала радостную новость в соцсетях, однако поклонники уже наперебой поздравляют блондинку: «Поэтому Леночка сияла в сторис последние дни, прямо сияла», «От всего сердца поздравляю с прекрасным состоянием!», «Я желаю счастья вашей семье, здоровья, мира и добра».