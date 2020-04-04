Поклонники обсуждают стильную черно-белую фотосессию беременной Анастасии Овечкиной: «Роскошная»
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Фото: Instagram Анастасии Овечкиной
Совсем скоро в семье Александра и Анастасии Овечкиных станет одним мальчишкой больше — супруги находятся в ожидании второго сына. В своем блоге жена хоккеиста поделилась кадрами из красивой черно-белой фотосессии: «Люблю черно-белые фотографии, в них какая-то особая глубина и загадочность…». Дочь Веры Глаголевой и Кирилла Шубского позирует в черном трикотажном платье, подчеркивающем ее «интересное положение».
«И я очень люблю чб! Они лучше передают вибрации, настроение, характер», «Роскошная», «Очень красивая Анастасия», «Очень красивая😍», «Красивая беременяшка», «Анастасия, Вы очень красивая девушка, и беременность только подчеркивает Вашу женственность», «Красиво Вас сотворили родители!», «Красавица от природы», «Очень красивая молодая женщина», «Очень красивая Анастасия», — восхищаются поклонники.
Напомним, Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в 2016 году, а спустя два года у пары родился сын Сергей.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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