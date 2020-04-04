Поклонники обсуждают стильную черно-белую фотосессию беременной Анастасии Овечкиной: «Роскошная»

«И я очень люблю чб! Они лучше передают вибрации, настроение, характер», «Роскошная», «Очень красивая Анастасия», «Очень красивая😍», «Красивая беременяшка», «Анастасия, Вы очень красивая девушка, и беременность только подчеркивает Вашу женственность», «Красиво Вас сотворили родители!», «Красавица от природы», «Очень красивая молодая женщина», «Очень красивая Анастасия», — восхищаются поклонники.

Напомним, Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в 2016 году, а спустя два года у пары родился сын Сергей.