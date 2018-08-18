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Поклонники обсуждают «беременность» Елены Летучей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елены Летучей

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Телеведущая спровоцировала разговоры об «интересном положении».

Многочисленные поклонники постоянно подозревают любимых звезд в беременности. Так, например, недавно экс-«Ревизорро», 39-летняя Елена Летучая, вновь спровоцировала разговоры об «интересном положении», даже несмотря на то, что еще несколько дней назад публиковала фото в купальниках. «В ожидании чуда», — гласит подпись к снимку, на котором журналистка стоит на крыше здания спиной к фотографу.

«Ну да. Эта фраза обычно о беременности», «Щас все напишут что Лена беременная», «Чудо всегда внутри нас», «Тонкий намек», «эта фраза может быть применима только к одному, и только ... искренне желаю вам это «чудо», знаю, как никто другой, жизнь наполнится смыслом, а до этого все было суета», «Счастливого ожидания :)», — пишут подписчики.

Напомним, Елена Летучая два года замужем за Юрием Анашенковым. От первого брака у бизнесмена есть двое детей.

Фото: instagram

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