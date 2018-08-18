Поклонники обсуждают «беременность» Елены Летучей

«Ну да. Эта фраза обычно о беременности», «Щас все напишут что Лена беременная», «Чудо всегда внутри нас», «Тонкий намек», «эта фраза может быть применима только к одному, и только ... искренне желаю вам это «чудо», знаю, как никто другой, жизнь наполнится смыслом, а до этого все было суета», «Счастливого ожидания :)», — пишут подписчики.