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Поклонники обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Костенко

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Очередной пост-откровение будущей мамы вызвал шквал негативных комментариев.

Совсем скоро 24-летняя Анастасия Костенко впервые станет мамой и подарит дочь своему супругу — футболисту Дмитрию Тарасову. Модель охотно отвечает на вопросы подписчиков и не скрывает, что наслаждается «интересным положением». Однако пользователи Сети переживают, что Анастасия рискует здоровьем будущего малыша. Например, вместо набора веса темноволосая красавица его теряет. «На сегодняшний день мой вес 56,6 кг. На диетах я не сижу!», — пишет Костенко, хотя еще месяц назад признавалась, что весит 58 кг.

Тем не менее, будущая мама с удовольствием делится с подписчицами правилами питания, которые узнала в элитном перинатальном центре, где планирует рожать: «Питаюсь 3 раза в день и три раза в день у меня перекус, итого - 6. Практически не употребляю жареную и жирную пищу, так как пользы 0, сплошная тяжесть,да и жалко свой организм, работающий за двоих🙈. Придерживаюсь рекомендаций гастроэнтеролога и своего ведущего врача. Очень грустно было прощаться со своей любимой черешней,ведь для беременных эта ягода одна из нежелательных🤷🏻‍♀️(относится к разряду газообразующих).

Вот вам примерный рацион, который я стараюсь соблюдать ☺️:

  • Важно, чтобы завтраки были ежедневно. Например: омлет из двух яиц + цельнозерновой хлеб и помидор - 1-2 шт; каша овсяная (гречневая, рисовая, ячневая) на молоке, бутерброд с цельнозерновым хлебом и сыром, груша - 1 шт.; творожная запеканка с любимыми фруктами или сырники с ягодным соусом.
  • В качестве обеда может быть рыба (дорада, сибас, треска, судак) с лаймом и рис с овощами; тыквенный суп с кусочками курицы или индейки; борщ, уха.
  • На ужин можно лосось на гриле с овощами; вареные креветки с диким рисом; кальмары с овощами.
  • Что можно есть на перекус? Палочки из моркови, сладкого перца, огурца и сельдерея, спаржа с йогуртовым соусом, салаты из овощей и листовой зелени, различные фрукты или ягоды, кефир, молоко, натуральный йогурт, творог и блюда из творога (творожная запеканка с клубникой и грушей, мусс из творога и запеченных овощей).

Но лучше всего - обратиться к врачу-диетологу, который составит вам индивидуальный сбалансированный рацион и поможет «запрограммировать» набор массы тела во время беременности», — подчеркивает Анастасия.

В комментариях к записи супруга футболиста неоднократно ответила на вопросы подписчиков, что на учет встала с весом 49 кг. Будущая мама отметила, что врач, который ее наблюдает, не считает прибавку в 8 кг недобором, а вес малышки соответствует сроку беременности.

Фото: instagram

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