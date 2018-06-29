Поклонники обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко

Совсем скоро 24-летняя Анастасия Костенко впервые станет мамой и подарит дочь своему супругу — футболисту Дмитрию Тарасову. Модель охотно отвечает на вопросы подписчиков и не скрывает, что наслаждается «интересным положением». Однако пользователи Сети переживают, что Анастасия рискует здоровьем будущего малыша. Например, вместо набора веса темноволосая красавица его теряет. «На сегодняшний день мой вес 56,6 кг. На диетах я не сижу!», — пишет Костенко, хотя еще месяц назад признавалась, что весит 58 кг.

Тем не менее, будущая мама с удовольствием делится с подписчицами правилами питания, которые узнала в элитном перинатальном центре, где планирует рожать: «Питаюсь 3 раза в день и три раза в день у меня перекус, итого - 6. Практически не употребляю жареную и жирную пищу, так как пользы 0, сплошная тяжесть,да и жалко свой организм, работающий за двоих🙈. Придерживаюсь рекомендаций гастроэнтеролога и своего ведущего врача. Очень грустно было прощаться со своей любимой черешней,ведь для беременных эта ягода одна из нежелательных🤷🏻‍♀️(относится к разряду газообразующих).