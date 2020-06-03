Поклонники Анфисы Чеховой обсуждают ее заметно подросшего сына: «Недавно был пупс, а сейчас красивый парень»

«Какой красивый ребенок», «Недавно был пупс, а сейчас такой красивый и непростой парень», «Такой красавец!!! Пусть будет счастлив», «Просто кексик», «Счастья Солику! Ура!!! Шикарный тортик», «Как быстро летит время», «Боже! Анфиса!! Как ты будешь девочек-то отгонять?!!! Невероятно хорош», — восхитились поклонники артистки.

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