Поклонники Анфисы Чеховой обсуждают ее заметно подросшего сына: «Недавно был пупс, а сейчас красивый парень»
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Фото: Instagram Анфисы Чеховой
42-летняя Анфиса Чехова поздравила сына с 8-летием.
Во вторник, 2 июня, Анфиса Чехова устроила большой детский праздник мексиканском стиле — ее сын Соломон отметил свое 8-летие.
«Мой Зайчик. Расти Большой, не будь Лапшой», — написала она под яркой фотографией с мероприятия.
«Какой красивый ребенок», «Недавно был пупс, а сейчас такой красивый и непростой парень», «Такой красавец!!! Пусть будет счастлив», «Просто кексик», «Счастья Солику! Ура!!! Шикарный тортик», «Как быстро летит время», «Боже! Анфиса!! Как ты будешь девочек-то отгонять?!!! Невероятно хорош», — восхитились поклонники артистки.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram
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