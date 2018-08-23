Похожа на папу: Лера Кудрявцева рассказала о полугодовалой дочке

В августе минувшего года 47-летняя Лера Кудрявцева подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Машу. Телеведущая практически не показывает фото малышки в социальных сетях, однако с удовольствием отвечает на вопросы о ней. Так, накануне Лера устроила «пресс-конференцию» в Stories своего Instagram и рассказала новые подробности о полугодовалой Маше.
По словам Кудрявцевой, малышка похожа на папу, а дома ее называют «пирожочком, кукушонком, булочкой и дочей». Девочка растет активной и уже вовсю ползает и сидит.
Лера призналась, что быть мамой дочки «офигенно и хочется еще», а совмещать дом, материнство и карьеру «сложно, но при желании все возможно».
Несмотря на то, что пользователи Сети уверены, что молодая мама выглядит еще стройнее, чем до родов, телеведущая утверждает, что никак не может избавиться от последних лишних пяти килограммов.
Напомним, о беременности Леры Кудрявцевой стало известно за пару месяцев до ее родов. Телеведущая практически до последнего дня скрывала «интересное положение», а ее быстрое возвращение в дородовую форму повлекло появление слухов о суррогатной маме, выносившей Машу. На многочисленные домыслы Лера резко ответила, что рожала сама: «Это было не так и просто. Это было тяжело. Но об этом говорить я не буду. Я шесть лет шла к этому — с того момента, как вышла замуж. Маша — вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог».
Больше о долгожданной беременности Леры Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram