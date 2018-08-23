Похожа на папу: Лера Кудрявцева рассказала о полугодовалой дочке

В августе минувшего года 47-летняя Лера Кудрявцева подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Машу. Телеведущая практически не показывает фото малышки в социальных сетях, однако с удовольствием отвечает на вопросы о ней. Так, накануне Лера устроила «пресс-конференцию» в Stories своего Instagram и рассказала новые подробности о полугодовалой Маше.

По словам Кудрявцевой, малышка похожа на папу, а дома ее называют «пирожочком, кукушонком, булочкой и дочей». Девочка растет активной и уже вовсю ползает и сидит.