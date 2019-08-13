«Пока не отругали»: Анастасия Решетова устроила гонки на квадроцикле на последнем сроке беременности

Анастасия Решетова улетела в последний перед родами отпуск с отцом своего ребенка – рэпером Тимати, его мамой и дочкой Алисой. Модель несколькими днями ранее опубликовала фото с любимым, отметив, что скоро ее покою придет конец.
В отпуске семейство погрузилось в развлечения на воде. Так, Тимати учит дочь кататься на серфинге и погружаться с аквалангом.
А Анастасия шокировала подписчиков серией снимков, на которых она рассекает по волнам на квадроцикле. «Чуть покаталась... Пока не отругали )))», - написала Решетова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Боевая, однако бываешь, мамаша»,
«Классно. не понимаю почему многие относятся к беременности так будто это болезнь какая то , это нельзя то нельзя. лежать и не двигаться . Прям бесят такие клуши»,
«тоже недавно была на мальдивах и тоже,и конечно очень хотелось покататься на гидроциклах. Но мой малыш мне в миллионы раз важней,чем покатушки . Может же все что угодно случится .. рожу и уже накатаюсь. А сейчас берегу себя как хрустальную вазу»,
«Мне кажется на последних сроках, как то безответственно кататься на водном мотоцикле», - последовали комментарии, в которых одни поддержали Анастасию Решетову, а другие обвинили в безответственном поведении.
Напомним, Тимати и Анастасия не называют сроков, когда появится на свет их малыш, и стараются хранить в секрете пол ребенка. Однако, мать Алисы – модель Алена Шишкова – проболталась, что это будет мальчик.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!