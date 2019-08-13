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«Пока не отругали»: Анастасия Решетова устроила гонки на квадроцикле на последнем сроке беременности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram
Модель отдыхает на побережье океана.

Анастасия Решетова улетела в последний перед родами отпуск с отцом своего ребенка – рэпером Тимати, его мамой и дочкой Алисой. Модель несколькими днями ранее опубликовала фото с любимым, отметив, что скоро ее покою придет конец.

В отпуске семейство погрузилось в развлечения на воде. Так, Тимати учит дочь кататься на серфинге и погружаться с аквалангом.

А Анастасия шокировала подписчиков серией снимков, на которых она рассекает по волнам на квадроцикле. «Чуть покаталась... Пока не отругали )))», - написала Решетова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Боевая, однако бываешь, мамаша»,

«Классно. не понимаю почему многие относятся к беременности так будто это болезнь какая то , это нельзя то нельзя. лежать и не двигаться . Прям бесят такие клуши»,

«тоже недавно была на мальдивах и тоже,и конечно очень хотелось покататься на гидроциклах. Но мой малыш мне в миллионы раз важней,чем покатушки . Может же все что угодно случится .. рожу и уже накатаюсь. А сейчас берегу себя как хрустальную вазу»,

«Мне кажется на последних сроках, как то безответственно кататься на водном мотоцикле», - последовали комментарии, в которых одни поддержали Анастасию Решетову, а другие обвинили в безответственном поведении.

Напомним, Тимати и Анастасия не называют сроков, когда появится на свет их малыш, и стараются хранить в секрете пол ребенка. Однако, мать Алисы – модель Алена Шишкова – проболталась, что это будет мальчик.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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