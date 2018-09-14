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«Поддержала очаровашка»: 2-летняя дочь Сергея Безрукова помогает ему на репетиции

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков с дочкой

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Сергей Безруков опубликовал новое фото с младшей дочкой.

Актер Сергей Безруков обычно довольно редко радует поклонников снимками с родными, но иногда он не может удержаться и публикует фото с маленькой дочерью Машей. На днях Сергей решил показать, как девочка помогает ему готовиться к юбилейному концерту.

«Репетирую свой Юбилейный концерт))) Который будет в КРОКУСЕ))) 18 октября!!!!! Дочь пришла поддержать на репетицию», — подписал Безруков снимок, на котором запечатлен с малышкой на руках (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Какая умница!!!! Как же летит время..... Вроде бы только появилась на свет и уже такая папина поддержка!!! Сергей, счастья Вам!!!!», «Очаровашка», «Вам уже и выступать вместе можно! Как подросла!», «Как радостно это видеть! Может и Маша что-нибудь споет на Папином празднике?)», — оставили комментарии фолловеры актера. Напомним, совсем скоро у девочки появится младший брат или сестра — ее мама Анна Матисон находится на последних месяцах беременности. Также у Сергея есть двое внебрачных детей от петербургской актрисы Кристины Смирновой.

Фото: Instagram

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