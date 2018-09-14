«Поддержала очаровашка»: 2-летняя дочь Сергея Безрукова помогает ему на репетиции

Актер Сергей Безруков обычно довольно редко радует поклонников снимками с родными, но иногда он не может удержаться и публикует фото с маленькой дочерью Машей. На днях Сергей решил показать, как девочка помогает ему готовиться к юбилейному концерту.

«Репетирую свой Юбилейный концерт))) Который будет в КРОКУСЕ))) 18 октября!!!!! Дочь пришла поддержать на репетицию», — подписал Безруков снимок, на котором запечатлен с малышкой на руках (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).