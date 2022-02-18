Почему в России снизился спрос на противозачаточные — в этом тоже виноват ковид

По мнению специалиста, первая причина того, что россияне стали реже покупать противозачаточные таблетки, связана со слабым уровнем либидо. В свою очередь, к снижению тестостерона в крови мужчины приводит перенесенное заболевание коронавирусом. «При снижении уровня главного мужского полового гормона, а особенно у мужчин, перенесших ковид в средней и тяжелой степени, отмечается снижение либидо, пропадает сексуальная активность, что не может не повлиять на репродуктивный потенциал нашей страны в целом, так и на снижение спроса на противозачаточные средства», — сообщил Олег Аполихин.