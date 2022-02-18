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Почему в России снизился спрос на противозачаточные — в этом тоже виноват ковид

Согласно данным системы «Честный ЗНАК», за последние полгода спрос на гормональную контрацепцию сократился на 2%, а по сравнению с декабрем показатели снизились до 9%. В связи с этим главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин выделил возможные причины данной тенденции.
Почему в России снизился спрос на противозачаточные — в этом тоже виноват ковид

По мнению специалиста, первая причина того, что россияне стали реже покупать противозачаточные таблетки, связана со слабым уровнем либидо. В свою очередь, к снижению тестостерона в крови мужчины приводит перенесенное заболевание коронавирусом. «При снижении уровня главного мужского полового гормона, а особенно у мужчин, перенесших ковид в средней и тяжелой степени, отмечается снижение либидо, пропадает сексуальная активность, что не может не повлиять на репродуктивный потенциал нашей страны в целом, так и на снижение спроса на противозачаточные средства», — сообщил Олег Аполихин.

Следующая причина снижения спроса на гормональные контрацептивы кроется в том, что в условиях пандемии женщины не всегда могут получить специализированную гинекологическую помощь. А как известно, прием данного рода медикаментов обычно начинается после консультации с врачом. Об этом Аполихин рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Фото: freepik.com

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