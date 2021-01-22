Почему опасно выбирать вегетарианскую диету для маленьких детей

А вот детям такая система питания и вовсе противопоказана, так как может быть опасна для их здоровья. На полностью вегетарианской диете уровень витамина D и малышей значительно ниже минимально допустимой нормы, даже при регулярном употреблении ими специальных витаминных комплексов. Занижены, согласно исследованию, и урони ценных жирных кислот, и аминокислот, и витамина А, белка и других веществ, играющих важную роль в развитии их организма и необходимых для остроты зрения. А вот уровень фолиевой кислоты обычно выше нормы.

Фото: pixabay

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