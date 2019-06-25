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Поцелуи и нежная песня: Регина Тодоренко поделилась трогательным видео с маленьким сыном

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Регина Тодоренко

Фото: Instagram
Ролик телеведущая разместила в Instagram.

Известная телеведущая, актриса и певица Регина Тодоренко стала мамой в декабре 2018 года. За несколько недель до этого она вышла замуж за певца Влада Топалова.

Социальные сети обоих артистов похожи на публичные фотоальбомы. И Влад, и Регина не скрывают счастья от семейной жизни и восторг от родительства. Маленький Миша везде с папой и мамой - на работе и в поездках.

Регина позирует фотографу

Регулярно в Instagram молодые родители выкладывают фотографии с наследником, но лицо мальчика по-прежнему не показывают. Так, Регина загрузила в сторис милое видео с малышом. В ролике она поет Майклу нежную песню на украинском языке, в которой можно расслышать признание в любви. Мальчик трогает ручонками маму за лицо, а она целует его.

Регина поет сыну. Видео из сторис ведущей.

Поклонники много раз отмечали, что Регина быстро вернула идеальную фигуру. Уже через несколько месяцев певица снялась в рекламе купальников. Сама Регина рассказывала, что, чтобы быть в хорошей форме после появления на свет ребенка, за фигурой нужно следить до и во время родов.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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