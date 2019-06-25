Поцелуи и нежная песня: Регина Тодоренко поделилась трогательным видео с маленьким сыном

Известная телеведущая, актриса и певица Регина Тодоренко стала мамой в декабре 2018 года. За несколько недель до этого она вышла замуж за певца Влада Топалова.

Социальные сети обоих артистов похожи на публичные фотоальбомы. И Влад, и Регина не скрывают счастья от семейной жизни и восторг от родительства. Маленький Миша везде с папой и мамой - на работе и в поездках.