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Поцелуи, единорожки и любовь: Лобода трогательно поздравила дочку с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана со старшей дочкой Евой в ее день рождения

Фото: Instagram
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Девочке исполнилось уже 8 лет.

Известная в России и за рубежом украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram трогательное фото со старшей дочкой Евой. Вчера девочке исполнилось 8 лет. Светлана не скрывает детей и всегда открыто выражает свои чувства к малышкам. И новый пост поп-дивы с легкостью может претендовать на роль победителя в номинации «Мимими дня».

«С Днем Рождения, моя любовь. С тех пор как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу легкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом», - такими словами Лобода поздравила повзрослевшую дочурку (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

За несколько часов Еву поздравили коллеги певицы. Особенно нежным получилось поздравление близкого другого Лободы - Александр Реввы: «Поздравляю мою любимую девочку Евочку с Днем рождения!!! Счастья тебе, малышка!!!». К нему присоединились Максим Галкин, Алсу и другие известные артисты.

Светлана Лобода родила первенца, будучи в фактическом браке с танцовщиком Андреем Царем, который выступал в балете артистки. Их союз распался в октябре 2014 года.

Happy Birthday my best doctor in the world🐺❣️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Вторую дочь Тильду Лобода родила в мае 2018 года. Малышка появилась на свет в элитной клинике в США. Официально певица не подтверждает, что отцом ее второго ребенка стал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако она не раз публиковала трогательные фото с ним, которые подписывала очень откровенно и нежно. Так, в январе 2019 года, она опубликовала фото, которое сопроводила признанием: «С днем рождения, мой лучший в мире доктор». Подписчики Лободы сразу признали в «докторе» Тилля Линдеманна.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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