Поцелуи, единорожки и любовь: Лобода трогательно поздравила дочку с днем рождения

Известная в России и за рубежом украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram трогательное фото со старшей дочкой Евой. Вчера девочке исполнилось 8 лет. Светлана не скрывает детей и всегда открыто выражает свои чувства к малышкам. И новый пост поп-дивы с легкостью может претендовать на роль победителя в номинации «Мимими дня».

«С Днем Рождения, моя любовь. С тех пор как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу легкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом», - такими словами Лобода поздравила повзрослевшую дочурку (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).