Победительницу «Холостяка» Дарью Клюкину заподозрили в беременности

Портал WMJ.ru со ссылкой на один из популярных Telegram-каналов также сообщил о беременности Дарьи: «В директе поговаривают, что Клюкина беременна. Если это так. То кто же папа?». Стоит отметить, что сама модель никак не комментирует возникшие слухи и не делится подробностями личной жизни. Более того, известно, что романтические отношения между Дарьей и Егором закончились вместе с финальной серией шоу «Холостяк».