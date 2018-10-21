Победительницу «Холостяка» Дарью Клюкину заподозрили в беременности

Пользователи Сети уверены, что девушка, которую в финале «Холостяка-6» выбрал Егор Крид, беременна. На такие мысли натолкнуло видео, которое разместила подруга 24-летней Дарьи Клюкиной Кристина Крайт. На вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» в честь дня рождения Кристины Дарья надела свободное платье, не скрывшее ее округлившийся живот.
Портал WMJ.ru со ссылкой на один из популярных Telegram-каналов также сообщил о беременности Дарьи: «В директе поговаривают, что Клюкина беременна. Если это так. То кто же папа?». Стоит отметить, что сама модель никак не комментирует возникшие слухи и не делится подробностями личной жизни. Более того, известно, что романтические отношения между Дарьей и Егором закончились вместе с финальной серией шоу «Холостяк».