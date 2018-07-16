Победительница «Битвы экстрасенсов» готовится стать мамой

43-летняя Наталья Бантеева — победитель девятого сезона «Битвы экстрасенсов». Звезда телешоу успешно работает лайф-коучем, а также обсуждает с подписчиками острые темы. Бантеева счастлива в личной жизни, а недавно она заявила, что мечтает стать мамой мальчика и девочки.

Возлюбленный Натальи Бантеевой живет в Израиле, а в этой стране широко практикуется суррогатное материнство и ЭКО: «У меня есть знакомая супружеская пара, они оба не хотят заморачиваться с самой беременностью и просто воспользоваться в Израиле суррогатной матерью. Первый довод в плюс — они уже взрослые. Второй довод — нет времени начинать здоровый образ жизни, третий — работа, которую не бросить из-за того, что тебя тошнит или гормоны выбили из колеи. Четвертое — гарантии медицинского учреждения. И тут я задумалась... Я люблю детей, у меня нет вредных привычек, но это не точно. У меня нет времени на токсикоз и гормоны. Мы с милым живем в разных странах, что же может встать преградой для осуществления? Пока только размышления, но пример Пугачевой и многих других радует».