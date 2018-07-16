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Победительница «Битвы экстрасенсов» готовится стать мамой

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Бантеевой

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Наталья Бантеева рассказала о своем отношении к суррогатному материнству.

43-летняя Наталья Бантеева — победитель девятого сезона «Битвы экстрасенсов». Звезда телешоу успешно работает лайф-коучем, а также обсуждает с подписчиками острые темы. Бантеева счастлива в личной жизни, а недавно она заявила, что мечтает стать мамой мальчика и девочки.

Возлюбленный Натальи Бантеевой живет в Израиле, а в этой стране широко практикуется суррогатное материнство и ЭКО: «У меня есть знакомая супружеская пара, они оба не хотят заморачиваться с самой беременностью и просто воспользоваться в Израиле суррогатной матерью. Первый довод в плюс — они уже взрослые. Второй довод — нет времени начинать здоровый образ жизни, третий — работа, которую не бросить из-за того, что тебя тошнит или гормоны выбили из колеи. Четвертое — гарантии медицинского учреждения. И тут я задумалась... Я люблю детей, у меня нет вредных привычек, но это не точно. У меня нет времени на токсикоз и гормоны. Мы с милым живем в разных странах, что же может встать преградой для осуществления? Пока только размышления, но пример Пугачевой и многих других радует».

Тем не менее, Наталья не отрицает того, что готова сама родить ребенка. «Разговоров в Израиле о суррогатном материнстве не избежать, так как мой благоверный израильтянин. Иерусалим — это место, где каждый день рождаются дети способом ЭКО и суррогат. Об этом просто рассуждают, как о новой возможности для тех, кто был обречен. Нашей паре пока не нужно. Мы сами-сами», — цитирует экстрасенса StarHit.

Если бы Бантеевой пришлось выбирать суррогатную маму будущему малышу, то она бы оценивала ее с научной и медицинской точки зрения: «В первую очередь, интеллект и образование, то есть история не меньше трех поколений. Во-вторых, здоровье. Необходимо очень большое количество совместимости, от гормонов до ферментов. Для меня важно, где жила женщина — среда обитания до зачатия. Плюс ее психологическое состояние. Повторюсь, очень-очень много факторов».

Звезда «Битвы экстрасенсов» подчеркивает, что не поддерживает, но и не возражает против суррогатного материнства. В первую очередь, для нее это интересно с точки зрения опыта.

Фото: instagram

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