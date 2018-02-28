Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич стала мамой во второй раз
Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич показала новорожденную дочь.
Сегодня в одном из лучших перинатальных центров Санкт-Петербурга победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич стала мамой во второй раз. Об этом она рассказала в блоге, показав фото с новорожденной.
«Знакомьтесь... Татьяна Валерьевна... Вот так мы проводили последний день зимы и вступили в новую, счастливую жизнь... Чего вам всем и желаю», — написала она.
Рост девочки, которая стала второй дочкой участницы шоу, составил 50 сантиметров, вес — 3050 граммов, передает «СтарХит». Ясевич изначально предсказывала рождение малышки в середине февраля.
Старшая дочь Елены Настя родилась в 2005 году.
Фото: instagram, кадр из передачи
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