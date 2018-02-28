Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич стала мамой во второй раз

Сегодня в одном из лучших перинатальных центров Санкт-Петербурга победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич стала мамой во второй раз. Об этом она рассказала в блоге, показав фото с новорожденной.

«Знакомьтесь... Татьяна Валерьевна... Вот так мы проводили последний день зимы и вступили в новую, счастливую жизнь... Чего вам всем и желаю», — написала она.