Пленэр на природе: Лиза и Гарри Галкины нарисовали свой двор под мамину песню

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина знают, что пятилетние Лиза и Гарри растут весьма талантливыми детьми. Двойняшки занимаются плаванием, поют, читают стихи и рисуют. На днях телеведущий опубликовал в Instagram новое видео с участием детей. В минутном ролике Максим запечатлел фрагмент «пленэра на природе» — Лиза и Гарри решили изобразить на холстах природу вокруг своего дома. Алла Пугачева внимательно наблюдала за работой подрастающих детей и даже пустилась в пляс под собственную песню, отлично иллюстрирующую времяпрепровождение наследников.
«Талантливы однозначно», «Сколько ещё интересного им предстоит узнать про творчество Мамы», «Талантливые родители, талантливые дети», «Очень красиво рисуют», «Рисуют круто! Славные такие…», «Шикарный ролик ❤️рисуют очень красиво», «Музыка и рисование как развлечение с мамочкой рядом», «Максим вы так во время все скажете и споёте!!!!!))», «Тут талант на лицо, после первого просмотра остался легкий шок, дошколята ТАК рисуют!!!! Явно идет от природы, без задатков так не рисуют!!!!» — восхищаются подписчики.
Больше о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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