Пленэр на природе: Лиза и Гарри Галкины нарисовали свой двор под мамину песню

«Талантливы однозначно», «Сколько ещё интересного им предстоит узнать про творчество Мамы», «Талантливые родители, талантливые дети», «Очень красиво рисуют», «Рисуют круто! Славные такие…», «Шикарный ролик ❤️рисуют очень красиво», «Музыка и рисование как развлечение с мамочкой рядом», «Максим вы так во время все скажете и споёте!!!!!))», «Тут талант на лицо, после первого просмотра остался легкий шок, дошколята ТАК рисуют!!!! Явно идет от природы, без задатков так не рисуют!!!!» — восхищаются подписчики.