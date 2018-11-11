Племянники Анастасии Шубской помогают ей нянчить маленького сына

24-летняя Анастасия Шубская впервые стала мамой почти 3 месяца назад. У пары родился сын Сергей. А еще до его появления на свет девушка и ее супруг Александр Овечкин, по признанию Насти, решили, что обязательно найдут малышу няню, чтобы у них была возможность проводить время друг с другом.

Но оказалось, что с обязанностями помощников отлично справляются и многочисленные родные Шубской. Так, после родов старшая сестра Мария Нахапетова все время была рядом с Анастасией, живя в доме четы Овечкиных в США. А сейчас няньками стали и ее сыновья — Мирон и Кирилл.