Племянники Анастасии Шубской помогают ей нянчить маленького сына

24-летняя Анастасия Шубская впервые стала мамой почти 3 месяца назад. У пары родился сын Сергей. А еще до его появления на свет девушка и ее супруг Александр Овечкин, по признанию Насти, решили, что обязательно найдут малышу няню, чтобы у них была возможность проводить время друг с другом.
Но оказалось, что с обязанностями помощников отлично справляются и многочисленные родные Шубской. Так, после родов старшая сестра Мария Нахапетова все время была рядом с Анастасией, живя в доме четы Овечкиных в США. А сейчас няньками стали и ее сыновья — Мирон и Кирилл.
В своих Instagram Stories Шубская показала, как мальчики нянчатся с двоюродным братом. Они рассматривают малыша и с удовольствием играют с ним. Когда маленький Сережа гулит и дергает ручками, Мирон, Кирилл и их мама смеются и говорят ему: «Бокс-бокс! Какой ты сильный!».
Напомним, что роды Шубской прошли в Америке, где в данное время строит карьеру Овечкин. Новорожденного Сережу назвали в честь брата хоккеиста, который более 20 лет назад погиб в автомобильной аварии.
Фото и видео: Instagram