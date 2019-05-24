«Пижама вместо кутюра»: Виктория Лопырева не смогла оставить сына ради красной дорожки Каннского кинофестиваля

Ежегодно в середине мая на Лазурном берегу яблоку негде упасть — самые яркие представители мира шоу-бизнеса собираются во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт, чтобы попасть в историю Каннского кинофестиваля. Несмотря на то, что три месяца назад Виктория Лопырева стала мамой, пропустить громкое событие международной киноиндустрии не входило в планы блондинки, однако в последний момент она решила провести время с сыном. «Ну что, все-таки смотреть вам на меня в пижаме на балконе 🤪😍, вместо кутюра на красной ковровой дорожке @festivaldecannes 🌿. Не смогла себя пересилить и оставить малыша 👼🏻, а тащить с собой было целое дело... слишком много багажа». При этом, как известно, на днях Виктория на частном джете прилетела с трехмесячным Марком Леонелем во Францию.
Как отметила Лопырева, ее восхищает модель Наташа Поли, родившая второго ребенка чуть менее двух месяцев назад: «Не рискнула в этот раз в отличии от красотки @natashapoly, которая прекрасно совместила роль мамы 🤱 и одновременно блистала на дорожке фестиваля в шикарном платье от @versace 💃🏻Лучший образ в этом году, на мой взгляд 👍🏽 Все-таки, когда второй 👶🏻, наверное, легче уже ко всему относишься».
Фото: Dave Bedrosian/Globallookpress
Напомним, долгожданный сын стал первенцем у Виктории Лопыревой. Для ее избранника, бизнесмена Игоря Булатова, Марк Лео стал третьим ребенком — от брака с Татой Карапетян у него есть две маленьких дочки.
Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Dave Bedrosian/Globallookpress
Видео: Instagram
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