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«Пижама вместо кутюра»: Виктория Лопырева не смогла оставить сына ради красной дорожки Каннского кинофестиваля

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Модель и молодая мама призналась, почему в этом году решила пропустить одно из самых громких событий международной киноиндустрии.

Ежегодно в середине мая на Лазурном берегу яблоку негде упасть — самые яркие представители мира шоу-бизнеса собираются во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт, чтобы попасть в историю Каннского кинофестиваля. Несмотря на то, что три месяца назад Виктория Лопырева стала мамой, пропустить громкое событие международной киноиндустрии не входило в планы блондинки, однако в последний момент она решила провести время с сыном. «Ну что, все-таки смотреть вам на меня в пижаме на балконе 🤪😍, вместо кутюра на красной ковровой дорожке @festivaldecannes 🌿. Не смогла себя пересилить и оставить малыша 👼🏻, а тащить с собой было целое дело... слишком много багажа». При этом, как известно, на днях Виктория на частном джете прилетела с трехмесячным Марком Леонелем во Францию.

Как отметила Лопырева, ее восхищает модель Наташа Поли, родившая второго ребенка чуть менее двух месяцев назад: «Не рискнула в этот раз в отличии от красотки @natashapoly, которая прекрасно совместила роль мамы 🤱 и одновременно блистала на дорожке фестиваля в шикарном платье от @versace 💃🏻Лучший образ в этом году, на мой взгляд 👍🏽 Все-таки, когда второй 👶🏻, наверное, легче уже ко всему относишься».

Наташа Поли

Фото: Dave Bedrosian/Globallookpress

Напомним, долгожданный сын стал первенцем у Виктории Лопыревой. Для ее избранника, бизнесмена Игоря Булатова, Марк Лео стал третьим ребенком — от брака с Татой Карапетян у него есть две маленьких дочки.

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Dave Bedrosian/Globallookpress

Видео: Instagram

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