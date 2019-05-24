«Пижама вместо кутюра»: Виктория Лопырева не смогла оставить сына ради красной дорожки Каннского кинофестиваля

Ежегодно в середине мая на Лазурном берегу яблоку негде упасть — самые яркие представители мира шоу-бизнеса собираются во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт, чтобы попасть в историю Каннского кинофестиваля. Несмотря на то, что три месяца назад Виктория Лопырева стала мамой, пропустить громкое событие международной киноиндустрии не входило в планы блондинки, однако в последний момент она решила провести время с сыном. «Ну что, все-таки смотреть вам на меня в пижаме на балконе 🤪😍, вместо кутюра на красной ковровой дорожке @festivaldecannes 🌿. Не смогла себя пересилить и оставить малыша 👼🏻, а тащить с собой было целое дело... слишком много багажа». При этом, как известно, на днях Виктория на частном джете прилетела с трехмесячным Марком Леонелем во Францию.