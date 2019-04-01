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Певица Жасмин готовится усыновить ребенка: «После посещения детского дома я прямо загорелась»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Жасмин
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41-летняя певица Жасмин рассказала о своих мыслях на тему материнства.

Три года назад популярная певица Жасмин пополнила ряды многодетных мам. В откровенном интервью с редактором журнала «СтарХит» она призналась, что не планировала этого делать.

«Хотела иметь двоих деток, но так сложилось, чему рада, что еще и Мирон появился. Перевыполнила план», — шутит она.

Рожать еще детей Жасмин не планирует: «Ой, вряд ли. Меня и мужа все устраивает». А вот обзавестись четвертым ребенком, не принимая участия в его вынашивании и рождении — не против.

«Рассуждая на эту тему... Наверное, если бы ребенок родился без моего участия... Но суррогатным образом не получится: мы люди старых традиций. Как-то состоялся у нас с мужем разговор про малыша из детского дома. После посещения одного такого учреждения я прямо загорелась», — призналась звезда.

Однако ее пыл охладил практичный супруг: «Илан был рад, что подняли эту тему. Подробно объяснил свою позицию: нужно хорошо подумать, прежде чем взять ответственность за чью-то жизнь. Говорит, ты сначала попробуй патронат над ребенком. Муж глобально подходит к любому вопросу, как и к бизнесу. Я с ним согласна. Надо подготовиться — прежде всего внутренне», — пояснила она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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