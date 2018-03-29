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Фото из Instagram Нюши
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Поклонники все чаще интересуются, не ждет ли исполнительница ребенка, и на днях она расставила все точки над i.

В Сети постоянно ходят слухи об интересном положении певицы Нюши, однако раз за разом она их опровергает. Недавно в одном из интервью девушка высказалась о том, когда же планирует стать мамой.

«Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. После замужества поменялось лишь то, что теперь к этой теме приковано повышенное внимание», — заявила Нюша.

Напомним, в прошлом году звезда вышла замуж за Игоря Сивова — главного советника президента Международной федерации студенческого спорта. Мужчина до сих пор ревнует возлюбленную к ее бывшему бойфренду Егору Криду, и поклонники подозревают, что на этой почве супруги часто ссорятся, поэтому им не до пополнения в семье. Как бы там ни было, о проблемах в браке Нюша предпочитает не распространяться.

Фото: Instagram

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