Певица Бьянка прокомментировала свою беременность

«Боже, Яночка, как я вас понимаю😂 меня тоже замучили с этим вопросом, какое вам вообще дело беременна или нет, за собой следите, кто вы такие чтобы сообщать вам такие личные вещи!», «Беременна творчеством😘», «Не замужем - а когда замуж? Вышла замуж - когда малыш? Родишь - когда второй? Да пошли все - какая кому разница? Вы если не спросите, жизнь закончится?)))» – поддержали Бьянку подписчики.

Фото: instagram