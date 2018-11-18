Певица Бьянка прокомментировала свою беременность

Стоило 33-летней R’n’B-певице Бьянке выйти замуж за своего возлюбленного, как в геометрической прогрессии начали появляться слухи об «интересном положении» артистки. Свободные наряды, которые предпочитает Бьянка, все больше укрепляли подозрения ее поклонников. Однако артистка устала от домыслов и записала обращение к публике, которое разместила в своем Instagram.
«Боже, Яночка, как я вас понимаю😂 меня тоже замучили с этим вопросом, какое вам вообще дело беременна или нет, за собой следите, кто вы такие чтобы сообщать вам такие личные вещи!», «Беременна творчеством😘», «Не замужем - а когда замуж? Вышла замуж - когда малыш? Родишь - когда второй? Да пошли все - какая кому разница? Вы если не спросите, жизнь закончится?)))» – поддержали Бьянку подписчики.
Фото: instagram