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«Первым должен быть мальчик»: невеста Тимати Анастасия Решетова рассказала о планах

В Сети снова обсуждают беременность 22-летней Анастасии Решетовой.

«Невеста Тимати ждет мальчика», — гласят заголовки сегодняшних СМИ. Новую волну обсуждения беременности Анастасии Решетовой спровоцировало интервью, которое 22-летняя модель дала на днях. Журналисты решили, что таким образом молодая женщина намекнула на то, что в ближайшем будущем все-таки подарит жениху наследника, хотя сама она утверждала обратное.

«Мечтаю о четырех детях. Первым должен быть мальчик. Может быть, это будет скоро. Когда решусь на этот шаг не знаю, мне надо реализовать все свои проекты», — сообщила Решетова.

Фото: instagram

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