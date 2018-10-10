«Первым должен быть мальчик»: невеста Тимати Анастасия Решетова рассказала о планах

«Невеста Тимати ждет мальчика», — гласят заголовки сегодняшних СМИ. Новую волну обсуждения беременности Анастасии Решетовой спровоцировало интервью, которое 22-летняя модель дала на днях. Журналисты решили, что таким образом молодая женщина намекнула на то, что в ближайшем будущем все-таки подарит жениху наследника, хотя сама она утверждала обратное.

«Мечтаю о четырех детях. Первым должен быть мальчик. Может быть, это будет скоро. Когда решусь на этот шаг не знаю, мне надо реализовать все свои проекты», — сообщила Решетова.

Фото: instagram