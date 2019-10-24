«Первый поцелуй»: 49-летний Дмитрий Маликов показал нежное фото с годовалым сыном

«Какая трогательная и милая фотография с сынулькой Маркушей. Какой он у тебя лапушка и такой хороший мальчик», «Милашество», «Такие лапочки. Оба», «Ой, соскучился по папке, как трогательно», «Нет ничего дороже поцелуя ребенка», «Вот она, самая искренняя любовь», «Вы самый счастливый папа», — комментируют подписчики.