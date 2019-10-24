«Первый поцелуй»: 49-летний Дмитрий Маликов показал нежное фото с годовалым сыном
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Дмитрия Маликова
В блоге Дмитрия Маликова появилось новое фото с сыном.
Около года назад популярный певец Дмитрий Маликов снова стал отцом. Трогательные фото и видеозаписи в блоге музыканта неизменно вызывают массу эмоций у его поклонников.
«Первый поцелуй», — прокомментировал папа новый снимок.
«Какая трогательная и милая фотография с сынулькой Маркушей. Какой он у тебя лапушка и такой хороший мальчик», «Милашество», «Такие лапочки. Оба», «Ой, соскучился по папке, как трогательно», «Нет ничего дороже поцелуя ребенка», «Вот она, самая искренняя любовь», «Вы самый счастливый папа», — комментируют подписчики.
Фото и видео: instagram
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