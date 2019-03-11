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«Первые шаги на коньках»: Иван Телегин учит 2-летнюю дочь кататься

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Пелагея и Иван Телегин

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Хоккеист опубликовал трогательное видео с маленькой дочкой от супруги Пелагеи.

Член сборной России по хоккею Иван Телегин старается проводить с семьей — женой, певицей Пелагеей, и дочкой Таисией — все свободное время. Разумеется, он прививает наследнице любовь к активному отдыху, поэтому недавно папа с дочкой побывали на одном из московских катков.

«Первые шаги на коньках», — так трогательно подписал Иван короткое видео, опубликованное в его Instagram. В нем спортсмен бережно поддерживает дочь сверху за ручки, пока та аккуратно катится на коньках по льду.

«Это так мило», «Такие заиии», «Боже мой какие хорошенькие», «Тася — милейший ребеночек ❤️», «Кто кого катит?))) милота», «Скоро будет гонять», «Это видео можно вечно пересматривать», «Какая она уже большая! Время так быстро летит», — умилились поклонники звездной четы (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Больше о семейной жизни Пелагеи и Ивана Телегина можно почитать здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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