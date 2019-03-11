«Первые шаги на коньках»: Иван Телегин учит 2-летнюю дочь кататься

Член сборной России по хоккею Иван Телегин старается проводить с семьей — женой, певицей Пелагеей, и дочкой Таисией — все свободное время. Разумеется, он прививает наследнице любовь к активному отдыху, поэтому недавно папа с дочкой побывали на одном из московских катков.

«Первые шаги на коньках», — так трогательно подписал Иван короткое видео, опубликованное в его Instagram. В нем спортсмен бережно поддерживает дочь сверху за ручки, пока та аккуратно катится на коньках по льду.