Первые шаги: Лера Кудрявцева показала видео с подросшей дочкой

48-летняя Лера Кудрявцева редко балует Instagram-фолловеров фотографиями десятимесячной дочки Маши, однако 23 июня в блоге телеведущей появилось трогательное видео с подросшей малышкой. «Наши первые шаги!!!» — подписала ролик Лера.
«Умничка!!!)», «Солнышко на ножках», «Как это умиляет))))😍», «Ай да мамина радость», «Милашка)))», «Какое же счастье для родителей видеть первые шаги своего ребёнка 👏Поздравляем Вас 💖😉», «Маленький медвежонок», «Какая бусинка», — умиляются подписчики.
Напомним, Лера Кудрявцева долго тянула с публикацией фотографий дочери: «Показывать дочку не буду, пока не подрастет. Но Руки Мамы чешутся))) на айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота», — писала она ранее.
Больше о долгожданной беременности Леры Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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