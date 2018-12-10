Первое фото дочери Тарасова и Костенко бурно обсуждают в Сети

Несколько часов назад Анастасия Костенко впервые показала лицо дочери и посвятила ей трогательное стихотворение: «Когда-то осенним ноябрьским днем / Узнала о внутреннем чуде своем / И сердце забилось от счастья в груди / И время прошло, ты решила прийти. / С любимым моим тебя искренне ждали, / когда родилась, тебя сразу узнали: / Две ямки на щечках, в глазах синева / Спасибо, Господь, что пришла к нам она. / Теперь это счастье на ручках сопит, / И сердце вот-вот от эмоций взлетит / На наши похожи дочуркины губы, / Как мы ее любим, как мы ее любим! / Я даже представить себе не могла, / Что целой Вселенной мне станет она, / Что сердце мое рождено для любви / Господь и Хранитель ее берегите».

«Спасибо тебе, наша радость, что ты именно такая, о какой мечтало сердце! C 5 месяцами», — добавила она.