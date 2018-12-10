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Первое фото дочери Тарасова и Костенко бурно обсуждают в Сети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Подписчики Анастасии Костенко спорят, на кого похожа дочь Дмитрия Тарасова, сравниявая ее с мамой, папой, бабушками, дедушками и даже Ольгой Бузовой.

Несколько часов назад Анастасия Костенко впервые показала лицо дочери и посвятила ей трогательное стихотворение: «Когда-то осенним ноябрьским днем / Узнала о внутреннем чуде своем / И сердце забилось от счастья в груди / И время прошло, ты решила прийти. / С любимым моим тебя искренне ждали, / когда родилась, тебя сразу узнали: / Две ямки на щечках, в глазах синева / Спасибо, Господь, что пришла к нам она. / Теперь это счастье на ручках сопит, / И сердце вот-вот от эмоций взлетит / На наши похожи дочуркины губы, / Как мы ее любим, как мы ее любим! / Я даже представить себе не могла, / Что целой Вселенной мне станет она, / Что сердце мое рождено для любви / Господь и Хранитель ее берегите».

«Спасибо тебе, наша радость, что ты именно такая, о какой мечтало сердце! C 5 месяцами», — добавила она.

«Какая солнечная малышка!!!!», «Какая ваша дочь куколка! Здоровья вам», «Вы прекрасны! Счастья вам нисмотря не на что», «Радости и здоровья вашей чудесной семье», «Очень милое фото, не слушайте никого, вы прекрасная семья, счастья вам еще больше», «Шладкая»

Большинство подписчиков решило, что девочка похожа на Дмитрия Тарасова, но есть и другие варианты. «Миланка похожа на папу», «Вылитый Дима», «Папина копия! Прелесть, счастья вам и малышке», «Анастасия, вы точно принимали участие?))) Папа старался! Копия)))», «Папина дочурка с маминым взглядом», «Она так похожа, на маму Димы. Счастье вам, и вашей семье!!!!», — сравнивают они. Есть и те, кто считает девочку копией Ольги Бузовой: «Бузеныш».

А как считаете, на кого похожа малышка?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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