«Первая прогулка»: Сергей Безруков поделился трогательной фотографией с женой и новорожденным сыном

24 ноября Анна Матисон родила Сергею Безрукову сына. Сейчас оба супруга стараются посвящать как можно больше времени детям. Сегодня состоялась первая прогулка малыша.

«Первая прогулка!!!!))) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ВЫХОДНЫМИ, ДОРОГИЕ МОИ, ХОРРОШИЕ!!!!!», — написал молодой отец.