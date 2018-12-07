«Первая прогулка»: Сергей Безруков поделился трогательной фотографией с женой и новорожденным сыном

24 ноября Анна Матисон родила Сергею Безрукову сына. Сейчас оба супруга стараются посвящать как можно больше времени детям. Сегодня состоялась первая прогулка малыша.
«Первая прогулка!!!!))) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ВЫХОДНЫМИ, ДОРОГИЕ МОИ, ХОРРОШИЕ!!!!!», — написал молодой отец.
«Классно», «Молодцы!!!!!!!!!!!!!!», «Здоровья вашей семье», «Счастья вам вы классные здоровья вашему малышу», «С пополнением в лучших рядах семейства Безруковых», «Ути сладкий малыш!!!! здоровья маме и малышу!!!», «Глаза счастливые. Все вместе и душа на месте. Счастья и здоровья вашему Роду», — комментируют подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram