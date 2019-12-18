«Первая фотосессия Майкла»: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном снялись для обложки журнала «ОК!»

«Самая лучшая и красивая семья», «Классные! Особенно малыш», «Круто, красивый сыночек у красивых родителей», «Божечки, как Майкл тут взросло выглядит», «Ух какой зубастик уже», «Влад, Майкл на вас так похож», «Майкл похож на Регинку», «Глазки мамины», «Надо же так быть похожим мальчику на маму, это очень круто, сладкий», «Майкл похож сам на себя не очень понятно по этой фотографии», «Как так может быть? Ребенок одновременно похож на обоих родителей... Как две капли воды папа и мама», «Вы все безумно красивые», — обсуждают в комментариях.

Журнал появится на полках российских магазинов 19 декабря.