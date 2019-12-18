«Первая фотосессия Майкла»: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном снялись для обложки журнала «ОК!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Наша первая новогодняя съемка!!!! Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи! Дорогой Вадим Верник, спасибо огромное тебе и всей команде! Невероятно быстро и сууууупер красиво! Спасибо всем! Фантастика! Управились за пару часов без единой заминки! Так не бывааааает», — поделился молодой отец впечатлениями от съемочного процесса и показал обложку журнала, ради которой все затевалось.
«Самая лучшая и красивая семья», «Классные! Особенно малыш», «Круто, красивый сыночек у красивых родителей», «Божечки, как Майкл тут взросло выглядит», «Ух какой зубастик уже», «Влад, Майкл на вас так похож», «Майкл похож на Регинку», «Глазки мамины», «Надо же так быть похожим мальчику на маму, это очень круто, сладкий», «Майкл похож сам на себя не очень понятно по этой фотографии», «Как так может быть? Ребенок одновременно похож на обоих родителей... Как две капли воды папа и мама», «Вы все безумно красивые», — обсуждают в комментариях.
Журнал появится на полках российских магазинов 19 декабря.
Фото и видео: instagram
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