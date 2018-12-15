«Первая елка»: Стефания Маликова поделилась нежным фото с младшим братом Марком

В январе текущего года у Дмитрия Маликова и его супруги Елены появился сын, которого назвали Марком. Родственники музыканта редко делятся фотографиями с младшим членом семьи, однако эти нечастые кадры насквозь пронизаны нежностью и любовью.
Снимок, появившийся в Instagram дочери певца Стефании, не стал исключением. «Первые огоньки, первая елка и первый Новый год у человека ❤️», — подписала Стеша фотографию, на которой стоит с братиком возле украшенной елки.
«Сказочная атмосфера!», «Какая красота!!!!!», «Ой,какая прелесть!🎄😚белочка и зайчик🐿», «Это здорово!!!Много- много новых лет,красивых ёлочек и подарков!Обожаю Вас,любимые Маликовы!!!», «Первая зима, первые снежинки», «Как мило 😍😍😍здоровья и счастья твоему братику», «Какая красота😘🙏💞 Здоровья и счастья вашей семье», «Невероятно сказочно», «Красиво так», — восхитились фолловеры Маликовой.
А вы уже нарядили елку?