«Первая елка»: Стефания Маликова поделилась нежным фото с младшим братом Марком

В январе текущего года у Дмитрия Маликова и его супруги Елены появился сын, которого назвали Марком. Родственники музыканта редко делятся фотографиями с младшим членом семьи, однако эти нечастые кадры насквозь пронизаны нежностью и любовью.

Снимок, появившийся в Instagram дочери певца Стефании, не стал исключением. «Первые огоньки, первая елка и первый Новый год у человека ❤️», — подписала Стеша фотографию, на которой стоит с братиком возле украшенной елки.