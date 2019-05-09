Перестала скрывать: Марина Александрова впервые открыто показала трехлетнюю дочь Катю

Актриса театра и кино Марина Александрова с 2011 года живет в фактическом браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. У пары подрастают двое детей: шестилетний сын Андрей и трехлетняя дочь Катя.

Марина периодически публикует в своем Instagram фотографии с семьей, но детей всегда показывает со спины, в профиль или издалека. На таких фото невозможно разглядеть их лиц. Но на днях актриса сделала подарок своим подписчикам: она разместила в социальной сети видео, на котором ее малыши смотрят на уток на пруду. Мама снимает детей со спины, но через мгновение Катя поворачивает голову – и ее лицо отлично видно.