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Перестала скрывать: Марина Александрова впервые открыто показала трехлетнюю дочь Катю

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Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко

Фото: Instagram
Раньше лицо девочки невозможно было разглядеть в деталях.

Актриса театра и кино Марина Александрова с 2011 года живет в фактическом браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. У пары подрастают двое детей: шестилетний сын Андрей и трехлетняя дочь Катя.

Марина периодически публикует в своем Instagram фотографии с семьей, но детей всегда показывает со спины, в профиль или издалека. На таких фото невозможно разглядеть их лиц. Но на днях актриса сделала подарок своим подписчикам: она разместила в социальной сети видео, на котором ее малыши смотрят на уток на пруду. Мама снимает детей со спины, но через мгновение Катя поворачивает голову – и ее лицо отлично видно.

«Малыши подрастают!», - написали подписчики Марины.

Напомним, Марина Александрова снялась в 63 фильмах. Самые известные ее работы: фильмы – «Азазель», «Срочно! Ищу мужа» и сериалы – «Домашний арест», «Екатерина», «Палач».

Как вы считаете, нужно ли известным людям скрывать детей от общественности?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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