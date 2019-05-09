Перестала скрывать: Марина Александрова впервые открыто показала трехлетнюю дочь Катю

Актриса театра и кино Марина Александрова с 2011 года живет в фактическом браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. У пары подрастают двое детей: шестилетний сын Андрей и трехлетняя дочь Катя.
Марина периодически публикует в своем Instagram фотографии с семьей, но детей всегда показывает со спины, в профиль или издалека. На таких фото невозможно разглядеть их лиц. Но на днях актриса сделала подарок своим подписчикам: она разместила в социальной сети видео, на котором ее малыши смотрят на уток на пруду. Мама снимает детей со спины, но через мгновение Катя поворачивает голову – и ее лицо отлично видно.
«Малыши подрастают!», - написали подписчики Марины.
Напомним, Марина Александрова снялась в 63 фильмах. Самые известные ее работы: фильмы – «Азазель», «Срочно! Ищу мужа» и сериалы – «Домашний арест», «Екатерина», «Палач».
Как вы считаете, нужно ли известным людям скрывать детей от общественности?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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