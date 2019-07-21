«Перелет и переезд — стресс для будущей мамы и малыша»: Согдиана планирует рожать третьего ребенка в России

Совсем скоро 35-летняя Согдиана станет мамой в третий раз. Певица долгое время скрывала «интересное положение», однако незадолго до родов она рассказала, где планирует рожать долгожданного малыша. «Я всех своих детей рожала в Москве и третьего ребенка буду рожать в Москве. Для меня очень важен лишь выбор врача, доверие к нему. Также хочу отметить, что родные стены и близость к дому очень важны. А перелеты и переезды – это лишний стресс не только для будущей мамы, но особенно для новорожденного ребенка», — цитирует Согдиану Teleprogramma.pro.