«Перелет и переезд — стресс для будущей мамы и малыша»: Согдиана планирует рожать третьего ребенка в России

Совсем скоро 35-летняя Согдиана станет мамой в третий раз. Певица долгое время скрывала «интересное положение», однако незадолго до родов она рассказала, где планирует рожать долгожданного малыша. «Я всех своих детей рожала в Москве и третьего ребенка буду рожать в Москве. Для меня очень важен лишь выбор врача, доверие к нему. Также хочу отметить, что родные стены и близость к дому очень важны. А перелеты и переезды – это лишний стресс не только для будущей мамы, но особенно для новорожденного ребенка», — цитирует Согдиану Teleprogramma.pro.
В минувшем году участница «Фабрики звезд-6» вышла замуж в третий раз. Имя своего избранника Согдиана не раскрывает, лишь отмечая, что он непубличный человек: «Его имя и профессия не скажут совсем ничего читателям. Главное — это его качества и отношение, которые открываются лишь мне и детям: забота, понимание, уважение, безграничная любовь».
Напомним, от брака с Рамом Говиндом у Согдианы есть 11-летний сын Арджун, а отцом 9-летнего Микаила является олигарх Башир Куштов. Пол будущего малыша Согдиана пока не раскрывает.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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