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Перечислены самые популярные имена для новорожденных в России в 2021 году
В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы сообщили о том, что на протяжении последних двадцати лет самыми популярными мужскими именами считались Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём. Причем в 2000 году имя Никита было на втором месте по популярности, в то время также новорожденных часто называли Алексей, Андрей и Илья.
Со временем, а именно в 2010-2015 годах, востребованные в начале столетия имена сменились на Егора и Кирилла. Среди девочек в те же года набирало популярность имя Софья (София).
В 2021 году на четвертом месте по распространенности оказалось имя Марк, на седьмом — Лев, а на девятом — Матвей, а среди классических имен второе место занимает Максим, Михаил — третье, Иван — пятое, Артём — шестое, Даниил — десятое. Девочек чаще всего молодые родители предпочитали назвать Алисой, Евой, Викторией, Полиной, Варварой, Александрой и Анастасией.
Самыми актуальными именами в этом году стали Александр и София (Софья), сообщает RT.
Фото: freepik.com