Перечислены самые популярные имена для новорожденных в России в 2021 году

Со временем, а именно в 2010-2015 годах, востребованные в начале столетия имена сменились на Егора и Кирилла. Среди девочек в те же года набирало популярность имя Софья (София).

В 2021 году на четвертом месте по распространенности оказалось имя Марк, на седьмом — Лев, а на девятом — Матвей, а среди классических имен второе место занимает Максим, Михаил — третье, Иван — пятое, Артём — шестое, Даниил — десятое. Девочек чаще всего молодые родители предпочитали назвать Алисой, Евой, Викторией, Полиной, Варварой, Александрой и Анастасией.

Самыми актуальными именами в этом году стали Александр и София (Софья), сообщает RT.