Пелагея показала милое видео игр с 3-летней дочкой: «У Таси с мамой очень много дел»
Фото: Instagram Пелагеи
Пелагея поделилась с подписчиками в Instagram милым видео, в котором показала, чем летом занимается ее 3-летняя дочь Тася и как они вместе весело проводят время, играя в дочки-матери. Видео сняли в загородном доме артистки, где для ребенка раздолье и большое поле для изучения чего-то нового.
«Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел Всем приятных забот и отличных результатов!», — подписали ролик.
«Чудесная», «Какая хорошая», «Маленькая Пелагея», «Чудо-ребенок», «Такая малышка ваша прелесть», «Какая лапуся», «Такая милая», — получила малышка приятные слова свой адрес.
У Пелагеи сейчас непростой период в жизни: идет ее бракоразводный процесс с хоккеистом Иваном Телегиным. Они расстались почти год назад после трех лет брака. О том, что они больше не живут вместе Пелагея рассказала перед Новым годом. Экс-супруги не будут делить имущество. «Каждый останется при своем», — отмечала ранее артистка.
Иван Телегин уже живет с другой женщиной, но не «светит» совместные фото в социальных сетях.
Фото и видео: Instagram Пелагеи и Ивана Телегина
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