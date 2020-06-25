Пелагея показала милое видео игр с 3-летней дочкой: «У Таси с мамой очень много дел»

Пелагея поделилась с подписчиками в Instagram милым видео, в котором показала, чем летом занимается ее 3-летняя дочь Тася и как они вместе весело проводят время, играя в дочки-матери. Видео сняли в загородном доме артистки, где для ребенка раздолье и большое поле для изучения чего-то нового.

«Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел Всем приятных забот и отличных результатов!», — подписали ролик.