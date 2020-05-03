Пелагея показала милое фото с трехлетней дочкой: «Два солнышка»

«Тася — копия Пелагеи в детстве», «Какие же вы красивые!! Два улыбающихся солнышка❤️ Тася однозначно копия вас, Поля», «Какие солнышки», «Красавицы❤️ Очень любим Пелагею и Тасю 💋 Сразу настроение поднялось», «Наши любимые и самые солнечные Тасюша с Полей», «Девчонка необыкновенная!!!», «Мамина доча ❤️!!!», «Солнышки лучистые)», «Какие же вы красивые!», «Какие же вы солнечные», «Какая же она сладкая у вас 😍я не могу 😍😍😍😍2 цветочка вы», «Ну, что за копия», «Какие очаровательные девчули!» — обсуждают снимок поклонники.

Напомним, в 2017 году Пелагея родила дочь от хоккеиста Ивана Телегина. В конце 2019 года певица объявила о разводе с мужем, однако во время недавнего онлайн-концерта артистка призналась, что до сих пор официально не расторгла брак.