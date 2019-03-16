Пелагея: «Моя дочь не в восторге, когда я пою»

Напомним, Пелагея замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, которого дочка ласково называет «папа Маня». Пара узаконила отношения в 2016 году. Как отметила певица, в день свадьбы она впервые увидела своего возлюбленного без бороды: «Это был совершенно другой мужчина. Он был как-то помоложе и был похож на солиста группы N'Sync».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, кадры из программы

Видео: YouTube / Голос / The Voice Russia