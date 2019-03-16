Пелагея: «Моя дочь не в восторге, когда я пою»

32-летняя Пелагея сделала неожиданное признание в эфире «Вечернего Урганта». Оказывается, ее двухлетняя дочь Таисия не любит, когда мама поет. В новом выпуске популярного телешоу артистка поделилась воспоминаниями о своей подготовке к участию в «слепых прослушиваниях» проекта «Голос»: «Моя чудная дочь в принципе не в восторге, когда я пою. У меня было три дня, чтобы выучить эту песню (аргентинская песня на испанском языке Alfonsina Y El Mar — прим.ред.) . Каждый раз, когда я уходила в ванную и запиралась, чтобы хоть как-то выучить, забегала моя дочь с криком: «Мама, аааа, нет!». И у нее катились огромные, крупные слезы, они даже не оставляли мокрых следов, просто капали». Девочка пока не поет, но знаменитая мама призналась, что не хотела бы, чтобы Таисия стала певицей или хоккеисткой.
Стоит отметить, что не так давно в Сети появились слухи о новой беременности Пелагеи — подруга певицы Надежда Сысоева опубликовала видеоролик, в котором отчетливо виден округлившийся живот наставницы шоу «Голос. Дети». Однако для эфира «Вечернего Урганта» Пелагея выбрала облегающее платье цвета пыльной розы, подчеркнувшее изящные изгибы ее стройной фигуры.
Напомним, Пелагея замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, которого дочка ласково называет «папа Маня». Пара узаконила отношения в 2016 году. Как отметила певица, в день свадьбы она впервые увидела своего возлюбленного без бороды: «Это был совершенно другой мужчина. Он был как-то помоложе и был похож на солиста группы N'Sync».
Больше статей о жизни Пелагеи вы можете найти здесь.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, кадры из программы
Видео: YouTube / Голос / The Voice Russia