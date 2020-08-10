Пелагея гордится талантливой дочерью: «Не только песнями, но и креативной хореографией, дикцией»

«Не только лишь песнями, но и креативной хореографией, и конечно, дикцией. Тася очень ответственная, всю себя отдает. Все серьезно. "Мы готовим пушку"», — гордится звездная мама. Для тех, кто не расслышал текст песни, Пелагея расшифровала его: «Трудно землю рыть лопатой. Нам поможет экскаватор. Он совсем не устает — Роет, песенку поет. Экскаватор».

«Какая она харизматичная», «Уже такой сильный голос», «Вот это голос!!!! Будущая звезда», «Вот это голосище», «Сколько экспрессии», «Певица вся в мамочку», «Звезда растет! Раз, два и маму опередит», «Какая она артистичная, смелая», «Совершенно обаятельнейшая Звезда», «Только у такой талантливой мамочки, может быть такой талантливый ребенок. Какая она прелесть, в восторге от Тасечки», «Мамино счастье и большая радость», «Тася — огонь», «Это бомба! Спасибо за минуту смеха и радости», — обсуждают поклонники певицы.

3-летняя дочь певицы Тася с малых лет растет раскрепощенной и талантливой девочкой. Долгое время звездная мама скрывала лицо малышки, но теперь с удовольствием радует подписчиков своего блога новыми фото и видео.