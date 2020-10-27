Пара взяла кредит 98 млн долларов на ЭКО и родила близнецов после шестой попытки

Психологически выдерживать ЭКО оказалось сложнее, чем физически. После четырех неудачных попыток врач обнаружил доброкачественную опухоль на матке Эшли. Ей пришлось перенести операцию, во время которой удалили 50% опухоли. После шестой попытки пара смогла забеременеть. Несмотря на то, что Эшли была на седьмом небе от счастья, беременность протекала ужасно, рожать детей пришлось на 14 неделе беременности.

Эшли говорит, что сейчас борется с послеродовой депрессией, но очень счастлива. «19 июня 2020 года мне сделали кесарево сечение, и у меня родились мои мальчики-близнецы Брукс и Ривер. Мы так их любим и очень благодарны за то, что они здесь с нами. Бывают хорошие и плохие дни, но я стараюсь изо всех сил и страстно люблю своих мальчиков», - подчеркнула она.