Пара взяла кредит 98 млн долларов на ЭКО и родила близнецов после шестой попытки
34-летняя Эшли Ховард-Хеймбух и ее 35-летний муж Алекс Хеймбух живут в Детройте на севере США. Пара давно хотела иметь детей, но поняла, что не сможет забеременеть естественным путем. В 2018 году американцы впервые обратились к врачам, которые выяснили, что у Эшли имеются проблемы: ее фаллопиевы трубы заблокированы. По словам медиков, пара не сможет зачать естественным путем.
October 27, 2020
Пара взяла кредит, чтобы забеременеть с помощью ЭКО. С четвертой попытки на свет появились чудесные близнецы - Ривер и Брукс Хаймбух. «За последние три года мы накопили медицинские счета на сумму около 75 тысяч долларов (5 миллионов 700 тысяч рулей), пытаясь стать родителями, поскольку у нас практически не было страховки, - объяснила Эшли. - Пройдя несколько первых раундов ЭКО, я стала профессионалом в этом. Привыкла к усталости, тошноте и боли от уколов».
Психологически выдерживать ЭКО оказалось сложнее, чем физически. После четырех неудачных попыток врач обнаружил доброкачественную опухоль на матке Эшли. Ей пришлось перенести операцию, во время которой удалили 50% опухоли. После шестой попытки пара смогла забеременеть. Несмотря на то, что Эшли была на седьмом небе от счастья, беременность протекала ужасно, рожать детей пришлось на 14 неделе беременности.
Эшли говорит, что сейчас борется с послеродовой депрессией, но очень счастлива. «19 июня 2020 года мне сделали кесарево сечение, и у меня родились мои мальчики-близнецы Брукс и Ривер. Мы так их любим и очень благодарны за то, что они здесь с нами. Бывают хорошие и плохие дни, но я стараюсь изо всех сил и страстно люблю своих мальчиков», - подчеркнула она.
Фото: pixabay.com
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