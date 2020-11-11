Пара, у которой за 30 лет родилось 14 сыновей, наконец дождалась появления на свет дочери

Катери, впервые ставшая матерью в 15 лет, раньше признавалась, что «впала бы в шок», если бы у нее родилась девочка в доме, полном мальчиков. А ее супруг Джей добавил, что раньше в их семье господствовали «грубые игры и борьба», но теперь, вероятно, все изменится. Однако тот же Тайлер, который уже начал жить отдельно от родителей и братьев, признается, что мальчишкам понадобится время, чтобы привыкнуть к маленькой девочке. На совместной странице семьи в социальной сети Facebook он написал: «Как будто 2020 год не может быть более безумным! Мы счастливы приветствовать в этом мире нашу маленькую сестру Мэгги Джейн. У нее и нашей мамы все хорошо, и мы очень рады! Эта девочка – величайший подарок, который мы все только могли представить».

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!